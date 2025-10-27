Valeo, plus forte baisse du SBF 120 à la mi-séance du lundi 27 octobre 2025

(AOF) - Valeo (-3,54%, à 11,72 euros)
L'action Valeo recule et subit de logiques prises de bénéfices après avoir flambé de 21,5% au cours des trois dernières séances. Vendredi, l'équipementier automobile a rassuré avec sa publication trimestrielle. Le groupe a confirmé ses objectifs annuels après avoir publié un chiffre d'affaires en légère hausse au troisième trimestre. Il a ainsi progressé de 0,6%, à 4,997 milliards d'euros, ou de +3,5% à périmètre et changes constants. Dans le même temps, selon S&P Global Mobility, la production automobile a connu une augmentation de 4,4%.
