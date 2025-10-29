BASF dénonce les règlementations européennes "destructrices" pour la chimie

Le géant allemand de la chimie BASF, bien qu'affichant des résultats moins faibles qu'anticipés au troisième trimestre, s'en est pris mercredi aux règlementations européennes "particulièrement destructrices" pour l'industrie chimique européenne en crise.

( AFP / SEBASTIEN BOZON )

Cette industrie, souffrant de surpacacités face à la rude concurrence chinoise, est "significativement influencée par un cadre règlementaire plus dense et particulièrement destructeur" de l'UE, a déclaré le président du directoire Markus Kamieth en conférence de résultats.

La semaine précédente, lors d'un sommet du syndicat du secteur IGBCE, le chancelier allemand Friedrich Merz s'était aussi dressé contre la "bureaucratie inutile" qui freine le troisième secteur industriel de l'Allemagne.

Il avait demandé la révision du mécanisme européen REACH, qui encadre les substances chimiques dangereuses, et l'"amélioration" du système de quotas d'émissions de CO2 pour les entreprises, qui entre en vigueur pour le secteur en 2026.

Ce dernier était certes une "bonne idée", mais s'avère "rigide" et synonyme de "coûts du CO2 incroyablement croissants dans la prochaine décennie", a ajouté Markus Kamieth.

Au troisième trimestre, le résultat opérationnel (EBITDA) de BASF s'est établi à 1,5 milliard d'euros, contre 1,6 milliard un an plus tôt, moins que redouté face à la "prudence" des clients dans presque toutes les régions et aux effets de change défavorables.

A la bourse de Francfort, vers 10H40 GMT, les investisseurs récompensaient l'action BASF, en hausse de 2,42% dans un indice Dax perdant 0,04%

- Nouveau complexe chimique en Chine -

Le groupe poursuit son recentrage en Chine pays, où "la demande continue de croître fortement", notamment dans l'automobile, a ajouté M. Kamieth, avec une hausse des ventes de 5,1% au troisième trimestre.

Dans le sud de la Chine, à Zhanjiang, le nouveau complexe chimique de BASF, dont les investissements ont été réduits de 10 à 8,7 milliards d'euros pour respecter une "discipline budgétaire stricte", devrait être opérationnel d'ici fin 2025, selon son patron.

Après avoir déjà révisé ses prévisions de résultat opérationnel à la baisse à la mi-juillet en raison des droits de douane américains et d'une croissance économique mondiale plus faible que prévu, BASF a annoncé mercredi un nouvel ajustement pour tenir compte de la cession de son activité de peintures au Brésil.

Il vise désormais un EBITDA avant éléments exceptionnels compris entre 6,7 et 7,1 milliards d'euros contre 7,3 à 7,7 milliards d'euros auparavant.

BASF poursuit sa restructuration, alors qu'il va céder la majorité de sa division de peintures et revêtements, de moins en moins rentable avec la crise du secteur automobile, au fonds américain Carlyle.