Naturgy: bénéfice en hausse de 5,6% sur les neuf premiers mois de 2025

Le géant énergétique espagnol Naturgy a annoncé mercredi un bénéfice en hausse de 5,6% sur les neuf premiers mois de 2025, tiré par les prix de l'énergie, malgré un contexte géopolitique délicat.

Un parc photovoltaïque de Naturgy, dans la région espagnole de Castille-La Manche (illustration) ( AFP / OSCAR DEL POZO )

"Le bénéfice net sur neuf mois a atteint 1,67 milliard d'euros", contre 1,58 milliard d'euros sur la même période de l'an dernier, selon les résultats publiés dans un communiqué.

Le groupe présidé par Francisco Reynés "confirme son objectif de dépasser les 2 milliards d'euros (de bénéfice) d'ici la fin de l'année, conformément aux prévisions communiquées au marché", est-il indiqué.

L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) - indicateur de rentabilité - "s'est établi à 4,21 milliards d'euros, un niveau comparable aux performances record enregistrées sur la même période de l'année précédente, dans un contexte de forte incertitude, notamment dans le secteur de l'énergie", a poursuivi Naturgy (ex-Gas Natural Fenosa).

Fin mars, les actionnaires de Naturgy (dont le fonds d'investissement espagnol Criteria Caixa, le fonds de pension australien IFM et le géant public algérien des hydrocarbures Sonatrach) avaient donné leur feu vert au lancement par le groupe d'une offre publique d'achat (OPA) volontaire sur 10% de son capital, destinée à accroître la part de capital flottant de l'entreprise.

La publication des résultats de Naturgy intervient au moment où le groupe, actionnaire minoritaire de la principale centrale nucléaire en Espagne, celle d'Almaraz, demande au gouvernement, aux côtés de d'Endesa et Iberdrola, la prolongation de la durée de vie du site, censé fermer en 2028, un dossier brûlant entre les énergéticiens et l'exécutif de gauche à Madrid.