Atos: Eviden remporte un contrat de 12 millions d'euros auprès de l'Otan

Le logo d'Atos

Eviden, la branche produits d’Atos, a annoncé mercredi avoir remporté un contrat de 12 millions d’euros en Espagne auprès de l’Agence de soutien et d’acquisition de l’Otan (NSPA).

Le projet, qui doit être mené en 18 mois maximum, prévoit le déploiement de plusieurs centaines de systèmes radio civils et militaires sur 35 sites répartis sur le territoire espagnol, offrant une couverture complète du continent, des îles et des villes autonomes de Ceuta et Melilla, selon un communiqué.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)