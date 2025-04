Valeo: partenariats avec les chinois PanGood et Appotronics information fournie par Cercle Finance • 23/04/2025 à 09:52









(CercleFinance.com) - Valeo a dévoilé jeudi, à l'occasion du salon automobile de Shanghai, deux partenariats avec les entreprises chinoises PanGood et Appotronics.



L'équipementier français indique s'être associé à la société technologique PanGood dans le domaine des moteurs et de l'électronique de puissance afin de préparer l'avenir de la mobilité électrique.



Leur générateur à flux axial, plus fin, plus intelligent et plus efficace et à haut rendement va être dévoilé à l'occasion du salon.



Avec Appotronics, Valeo travaille sur un nouveau système d'éclairage avant basés sur une technologie innovante de projection vidéo laser.





