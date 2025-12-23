Airbus: L'armée espagnole commande 18 avions cargos C295

Un Airbus C295 exposé à côté d'un Airbus Beluga à Berlin

Airbus a annoncé mardi avoir reçu une ‍commande du ministère espagnol de la Défense portant sur 18 avions cargos ‌militaires Airbus C295, destinés à remplacer les CN235 et C212 utilisés ​pour former les pilotes et parachutistes ⁠de l’Armée de l’air et de l’espace.

À l’issue de ce ⁠contrat, ‍l’Armée de l’air espagnole exploitera ⁠un total de 46 C295 dans des versions transport, patrouille maritime et ​surveillance, a déclaré l'avionneur européen dans un communiqué.

Le contrat est divisé en ⁠deux tranches, selon le ​communiqué. La première concerne des avions ​dédiés à ​la formation et au transport à ​la base ⁠aérienne de Matacán, avec des livraisons prévues entre 2026 et 2028.

La seconde tranche sera destinée aux largages manuels ‌et automatiques de parachutistes et de fret, avec des livraisons prévues entre 2030 et 2032, à la base d’Alcantarilla.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par ‌Augustin Turpin)