Ryanair écope d'une amende de 255 millions d’euros en Italie pour ses relations avec des agences de voyage
information fournie par Reuters 23/12/2025 à 12:39

Le logo Ryanair sur un Boeing 737-8AS

L'autorité italienne de la concurrence a annoncé mardi avoir infligé une amende de plus ‍de 255 millions d’euros à Ryanair, la plus grande compagnie aérienne à bas coûts d’Europe, pour abus de position dominante dans ‌ses relations avec les agences de voyages.

Le régulateur a déclaré que la compagnie aérienne aurait bloqué ou rendu plus difficile ​pour les agences de voyages, sur le plan économique ou ⁠technique, d'avoir la possibilité de proposer des vols Ryanair combinés avec ceux de ses concurrents ou avec ⁠d’autres services.

Dans un communiqué ‍publié sur son site internet, Ryanair a qualifié ⁠la décision de "bizarre et infondée". La compagnie a défendu son modèle de distribution directe, qu’elle juge plus avantageux pour les consommateurs, ​et a déclaré qu’elle ferait immédiatement appel.

Le gendarme italien de la concurrence a déclaré avoir reproché à la compagnie aérienne d’avoir d’abord ⁠introduit des procédures de reconnaissance faciale, puis bloqué les ​paiements des agences de voyages en ligne (OTA) et, ​enfin, imposé des ​accords de partenariat avec des agents de voyages, limitant leur capacité ​à proposer Ryanair dans des ⁠forfaits de voyage.

"Sa position dominante découle non seulement de sa part de marché importante, qui continue de croître, mais aussi de nombreux autres indicateurs... (qui) contribuent à donner à Ryanair un pouvoir de marché ‌important et la capacité d'agir indépendamment des concurrents et des consommateurs", a déclaré l'autorité de la concurrence dans un communiqué.

L’abus présumé de position dominante aurait eu lieu d’avril 2023 jusqu’au moins avril de cette année, a ajouté l'autorité.

(Giulia Segreti, version française Elena Smirnova, ‌édité par Augustin Turpin)

