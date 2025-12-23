 Aller au contenu principal
Novo Nordisk veut lancer une version en comprimé du Wegovy aux États-Unis en janvier
information fournie par Reuters 23/12/2025 à 09:28

Des boîtes d'Ozempic et de Wegovy fabriquées par Novo Nordisk dans une pharmacie à Londres

par Maggie Fick

Novo Nordisk entend commercialiser son traitement amaigrissant Wegovy sous forme de comprimé dès janvier dans les pharmacies aux Etats-Unis, après ‍avoir reçu l'accord de l'autorité américaine des médicaments (FDA) pour cette forme d'administration.

La FDA a approuvé lundi la version sous forme de pilule du Wegovy, un coup de pouce pour le laboratoire danois Novo ‌Nordisk qui cherche à regagner le terrain perdu face à son rival américain Eli Lilly.

Le groupe veut aussi mettre l'accent sur les consommateurs qui ne bénéficient pas d'une couverture ​médicale et paient au comptant pour relancer la croissance des ventes et dynamiser la prochaine ⁠phase d'expansion sur un marché plus large.

Dans le cadre d'un accord avec l'administration de Donald Trump en novembre pour éviter les droits de douane, Novo Nordisk ⁠et Eli Lilly ont accepter ‍de baisser le prix de leurs traitements par administration orale.

La pilule de ⁠Wegovy sera ainsi vendue à 149 dollars (126,57 euros) par mois - un prix moins élevé que le traitement en injection - aux patients américains de Medicare et Medicaid et aux clients qui ne bénéficient pas ​d'une couverture maladie.

"Nous proposons une offre de paiement au comptant dès le premier jour pour les patients américains", a déclaré David Moore, vice-président exécutif de Novo Nordisk pour les opérations américaines, lors ⁠d'une interview accordée à Reuters avant l'approbation de la pilule.

Novo Nordisk prévoit de ​commercialiser le comprimé de Wegovy via plusieurs canaux, notamment les pharmacies de ​détail telles que CVS ​et Walmart, les plateformes en ligne comme GoodRx et les partenaires de télésanté, notamment Ro et WeightWatchers, ​afin que les patients puissent commencer le traitement ⁠sans attendre la couverture d'assurance, a-t-il ajouté.

La part des prescriptions de Wegovy injectable aux États-Unis par le biais de canaux de paiement direct est passée d'environ 5% à plus de 10% cette année, a déclaré David Moore.

Le laboratoire espère que la version orale du Wegovy à prise unique quotidienne constituera ‌un tournant en attirant des personnes qui n'étaient pas motivées pour commencer un traitement avec des injections de GLP-1.

Les analystes et les cadres de l'industrie estiment que les pilules pourraient conquérir 20% du marché mondial des médicaments contre l'obésité d'ici à 2030.

(Rédigé par Maggie Fick à Londres, avec la contribution de Patrick Wingrove à New York et Chad Terhune à Los Angeles ; version française Coralie ‌Lamarque, édité par Kate Entringer)

