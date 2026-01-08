information fournie par Reuters • 08/01/2026 à 08:36

Valeo-Partenariat avec Hero Motocorp pour des systèmes d'aide à la conduite

Valeo SE VLOF.PA :

* VALEO ET HERO MOTOCORP SIGNENT UN PARTENARIAT POUR DÉVELOPPER DES SYSTÈMES AVANCÉS D'AIDE À LA CONDUITE

(Rédaction de Gdansk)