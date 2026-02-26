Entrepôts robotisés: Ocado annonce 1.000 suppressions de postes

( AFP / PAUL ELLIS )

L'entreprise britannique Ocado, spécialisée dans la technologie pour automatiser la distribution en ligne, va supprimer quelque 1.000 emplois, soit environ 5% de ses effectifs, pour réduire ses coûts, une réduction "significative" annoncée en marge de la publication de ses résultats.

Ocado, lui-même distributeur d'épicerie en ligne, a développé des technologies, notamment des robots, pour automatiser des entrepôts, qu'il vend à d'autres géants du secteur, mais il a connu ces derniers mois plusieurs revers avec des clients en Amérique du Nord, qui ont fermé certains de leurs sites robotisés.

Un "remodelage de certaines parties de notre organisation pour recentrer notre stratégie commerciale et simplifier notre modèle opérationnel" est en cours, a indiqué le directeur général Tim Steiner dans un communiqué.

"Ces changements refléteront également la réduction de notre base de coûts structurels que nous avions anticipée ces dernières années. Malheureusement, cela veut dire qu'un nombre significatif de postes ne seront plus nécessaires", a-t-il ajouté.

La groupe publie en parallèle un bénéfice net de 405,2 millions de livres (464 millions d'euros) pour 2025, qui se compare à une perte de plus de 336 millions de livres un an plus tôt - un résultat surtout dû à un gain comptable exceptionnel lié au transfert en avril du contrôle de sa coentreprise au Royaume-Uni à son partenaire Marks & Spencer.

Hormis cet effet exceptionnel, la perte s'est en réalité creusée de plus de 50 millions de livres, malgré une progression de 14% du chiffre d'affaires à 1,4 milliard de livres.

Le titre d'Ocado dévissait de près de 8% à la Bourse de Londres jeudi matin.