Bouygues améliore son bénéfice net à 1,1 milliard d'euros (+7,6%) en 2025, chiffre d'affaires stable

Le géant Bouygues , présent dans la construction, les travaux publics ou les télécommunications, a réalisé en 2025 un bénéfice net de 1,1 milliard d'euros, en hausse de 7,6% malgré la contribution exceptionnelle pesant sur les grandes entreprises, pour des ventes stables à 56,9 milliards d'euros (+0,2%).

Bouygues estime jeudi l'impact sur son bénéfice de la contribution exceptionnelle au rétablissement des finances publiques à 69 millions d'euros. Le groupe a dans le même temps amélioré de 4,7% son résultat opérationnel courant des activités, indicateur de rentabilité, à 2,7 milliards d'euros.

La maison-mère d'Equans, Colas, Bouygues Telecom ou TF1 s'est réjoui de résultats "très solides" et prévoit de verser à ses actionnaires un dividende de 2,10 euros (+5%) par action, sous réserve d'un vote favorable en assemblée générale le 23 avril.

Sa branche construction (Colas, Bouygues Construction, Bouygues Immobilier) disposait fin décembre d'un carnet de commandes d'un "niveau très élevé de 32 milliards d'euros, offrant de la visibilité sur l'activité future", bien qu'en légère baisse de 1% sur un an.

Il est "en hausse en Europe hors France (+2% sur un an), stable en France sur un an, et en baisse à l'international hors Europe (-4% sur un an)".

Le groupe dit viser pour 2026 une stabilité du chiffre d'affaires à taux de change constants, contre une augmentation de 1,3% en 2025. Les impacts de change ont été significatifs sur l'année écoulée, à -580 millions d'euros, "quasi-intégralement concentrés sur le second semestre".

Bouygues entend en outre maintenir son résultat opérationnel courant des activités à un "niveau historiquement élevé, après plusieurs années d'amélioration significative".

L'amélioration "du ROCA d'Equans permettra de compenser la baisse attendue du ROCA de TF1 en lien avec les tensions anticipées sur le marché publicitaire linéaire, et de celui de Bouygues Telecom en lien avec la hausse prévue des amortissements", détaille le groupe qui emploie environ 200.000 personnes dans 80 pays.

Le groupe a enfin dit, comme un mois plus tôt fin janvier, qu'"aucun accord à date" n'a été trouvé dans les discussions pour l'achat potentiel à Altice de SFR par le consortium composé des trois autres opérateurs télécoms français, Bouygues Telecom, Free-Groupe Iliad et Orange.

"Une communication au marché sera faite le moment venu sur l'évolution du projet conformément aux exigences réglementaires applicables", précise Bouygues jeudi.