Eramet met à l'arrêt le site de Grande Côte au Sénégal après un incendie

Un mur orné de logos Eramet près de Paris, en France
Eramet a annoncé jeudi qu'un incendie qui s'était déclaré dimanche dernier sur son site de Grande Côte au Sénégal avait conduit à la mise à l’arrêt de la WCP (Wet Concentration Plant) du groupe minier français dans le pays.
"Cette situation interrompt la production et conduira à la mise à l’arrêt de l’ensemble du site pour une période prolongée à partir de mars 2026, sans date de reprise définie à ce stade", précise un communiqué d'Eramet.
Le groupe, qui avait annoncé lundi qu'aucune victime ni aucun blessé n'était à déplorer après l’incendie, ajoute suspendre sa guidance 2026 de production de HMC (Heavy Mineral Concentrate) à la suite de l'interruption d'activité.
(Rédigé par Augustin Turpin, édité par Zhifan Liu)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer