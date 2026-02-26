Eramet met à l'arrêt le site de Grande Côte au Sénégal après un incendie

Un mur orné de logos Eramet près de Paris, en France

Eramet ‌a annoncé jeudi qu'un ​incendie qui s'était déclaré dimanche dernier sur son site de ​Grande Côte au Sénégal avait conduit ​à la mise ⁠à l’arrêt de la ‌WCP (Wet Concentration Plant) du groupe minier français dans le ​pays.

"Cette ‌situation interrompt la production ⁠et conduira à la mise à l’arrêt de l’ensemble ⁠du site ‌pour une période prolongée ⁠à partir de mars ‌2026, sans date ⁠de reprise définie à ce ⁠stade", précise ‌un communiqué d'Eramet.

Le groupe, qui ​avait ‌annoncé lundi qu'aucune victime ni aucun blessé n'était ​à déplorer après l’incendie, ajoute suspendre sa ⁠guidance 2026 de production de HMC (Heavy Mineral Concentrate) à la suite de l'interruption d'activité.

