Wendel bascule dans le rouge en 2025, perte nette de 151,8 millions d'euros

( AFP / ERIC PIERMONT )

La société d'investissement Wendel , dont le résultat était juste à l'équilibre au premier semestre, a annoncé jeudi une perte nette pour 2025 de 151,8 millions d'euros, en raison "d'éléments non récurrents" et de "charges liées à la comptabilisation des acquisitions".

Le président du directoire Laurent Mignon, cité dans un communiqué, a mis en avant "une organisation désormais resserrée et centrée sur les compétences et l’efficacité opérationnelle", permettant à Wendel d'entrer dans "une nouvelle phase de son développement au bénéfice de ses actionnaires et de ses clients".

La société avait réalisé en 2024 un bénéfice net de 293,9 millions d'euros, soutenu par la vente de sa participation dans la société Constantia Flexibles.

Elle avait déjà fait état fin juillet dernier, lors de la présentation des résultats du premier semestre, de plusieurs dépréciations d'actifs, concernant notamment la société de conseil Scalian, et des charges exceptionnelles liées aux récentes acquisitions.

Le chiffre d'affaires consolidé des participations de Wendel s'élève à près de 7,6 milliards d'euros l'an dernier, en baisse de 6,1% sur un an, en raison notamment de l'exclusion de l'activité de Stahl, en cours de cession.

L'actif net réévalué (ANR), indicateur clé permettant de mesurer la valeur du portefeuille, est lui aussi en repli: il s'élève à 7 milliards d'euros, ou 164,2 euros par action, contre 185,7 euros par action en 2024.

Outre l'activité historique d'investissement pour compte propre, l'entreprise, héritière d'un grand groupe industriel lorrain, s'est lancée ces dernières années dans un plan stratégique de diversification porté par M. Mignon, arrivé fin 2022.

En gestion d'actifs pour compte de tiers, Wendel a depuis son arrivée pris le contrôle de la société de capital-investissement IK Partners, du spécialiste de la dette privée Monroe Capital, et s'apprête à mettre la main sur la société de gestion Committed Advisors, active sur le marché secondaire.

Cette dernière opération devrait être finalisée d'ici la fin du mois prochain.

La société d'investissement continue par ailleurs de faire le ménage dans son portefeuille d'investissement: elle a annoncé depuis le début de l'année 2026 un accord de cession de sa participation majoritaire dans Stahl, spécialiste des revêtements, en vue de la vendre à l'allemand Henkel (Schwarzkopf, Mir, Le Chat...), ainsi qu'une sortie du capital de IHS Towers, l'un des principaux fournisseurs de tours de télécommunications, en passe d'être racheté par une filiale de MTN, géant sud-africain des réseaux mobiles.

La société gérait au 31 décembre 41,2 milliards d'euros pour le compte de ses clients.