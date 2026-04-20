Valeo inaugure centre de développement en intelligence artificielle au Caire

* Valeo a célébré 20 ans de présence en Égypte le 20 avril 2026 au Caire, lors d’un événement marquant l’inauguration d’un centre de développement dédié à l’intelligence artificielle. * Le groupe a officialisé ce lancement en présence de représentants du gouvernement égyptien, Christophe Périllat mettant en avant l’ancrage de Valeo Égypte comme pôle technique et R&D du groupe. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Valeo SA published the original content used to generate this news brief on April 20, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

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