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Valeo et ams Osram annonce leur partenariat pour l'éclairage intérieur des véhicules
information fournie par Reuters 12/12/2024 à 08:50

Valeo SE VLOF.PA :

* ET AMS OSRAM DÉVOILENT LEUR PARTENARIAT POUR TRANSFORMER L’INTÉRIEUR DES VÉHICULES EN ENVIRONNEMENTS DYNAMIQUES

* AVEC LA LED INTELLIGENTE INNOVANTE OSIRE® E3731I D'AMS OSRAM ET LES SYSTÈMES DYNAMIQUES D'ÉCLAIRAGE D'AMBIANCE DE VALEO, LES 2 SOCIÉTÉS ÉTABLISSENT DE NOUVELLES NORMES EN MATIÈRE DE DESIGN ET DE FONCTIONNALITÉ DE L'INTÉRIEUR DES VÉHICULES

Texte original [https://tinyurl.com/4jhfd2du] Pour plus de détails, cliquez sur VLOF.PA

(Rédaction de Gdansk)

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