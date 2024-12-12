Valeo et ams Osram annonce leur partenariat pour l'éclairage intérieur des véhicules

Valeo SE VLOF.PA :
* ET AMS OSRAM DÉVOILENT LEUR PARTENARIAT POUR TRANSFORMER L’INTÉRIEUR DES VÉHICULES EN ENVIRONNEMENTS DYNAMIQUES
* AVEC LA LED INTELLIGENTE INNOVANTE OSIRE® E3731I D'AMS OSRAM ET LES SYSTÈMES DYNAMIQUES D'ÉCLAIRAGE D'AMBIANCE DE VALEO, LES 2 SOCIÉTÉS ÉTABLISSENT DE NOUVELLES NORMES EN MATIÈRE DE DESIGN ET DE FONCTIONNALITÉ DE L'INTÉRIEUR DES VÉHICULES
Texte original [https://tinyurl.com/4jhfd2du] Pour plus de détails, cliquez sur VLOF.PA
(Rédaction de Gdansk)
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