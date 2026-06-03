Valéo : efface la résistance

Dopé par une étude favorable de JP-Morgan, Valéo pulvérise la résistance des 13,45E du 11 au 19 février puis des14E (résistance oblique moyen terme, ex-résistance de mi-décembre 2023, et ex-plancher du 8 mars 2022).

Au-delà des 15,10E (ex-plancher de fin septembre/début octobre 2023) le titre visera le comblement du "gap" des 16,03E du 2 octobre 2023 puis des 19,25E du 10 août 2023.