Valéo : dopé par JPM, bondit de 8%, retrace les 16,6E

Une note positive de JP-Morgan (qui vise un cours de 22E) relance la spéculation sur Valéo qui flambe de 8% et retrace les 16,6E (zénith des 3 et 4 juin).

C'est la seconde envolée provoquée par JPM en une semaine, après les 18% du 3 juin... et 22E, c'est précisément le seuil de résistance testé en février et juillet 2023.