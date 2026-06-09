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Valéo : dopé par JPM, bondit de 8%, retrace les 16,6E
information fournie par Zonebourse 09/06/2026 à 09:50

Une note positive de JP-Morgan (qui vise un cours de 22E) relance la spéculation sur Valéo qui flambe de 8% et retrace les 16,6E (zénith des 3 et 4 juin).

C'est la seconde envolée provoquée par JPM en une semaine, après les 18% du 3 juin... et 22E, c'est précisément le seuil de résistance testé en février et juillet 2023.

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1 commentaire

  • 10:08

    moi je verrais plus Valeo et Calyos révolutionnent la gestion thermique des puces utilisées pour les data centers et la mobilité avec des solutions de refroidissement diphasique passives que spéculation dopé par JPM

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