Valéo : dopé par JPM, bondit de 8%, retrace les 16,6E

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information fournie par Boursorama avec Media Services•09.06.2026•10:14•
L'augmentation prévue de l'immigration et une espérance de vie qui s'allonge moins qu'anticipé permettent de limiter le dérapage à moyen terme. Le Conseil d'orientation des retraites va réévaluer à la hausse sa prévision de déficit du système des retraites en 2070, ...
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Quels secrets va-t-elle livrer ? La cuisine de l'ancien camp de concentration nazi de Natzweiler-Struthof, le seul établi sur le territoire français, fait l'objet d'une fouille archéologique inédite à l'occasion de sa restauration de fond en comble. C'est dans ...
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information fournie par Zonebourse•09.06.2026•09:50•
(Zonebourse.com) La reprise technique dernièrement observée sur Sodexo devrait trouver un point d'arrêt dans la zone de cours actuelle. Le timing apparaît pertinent pour anticiper des prises de bénéfices, avec les 45.6 EUR comme principal objectif, zone de convergence ...
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Plus de 500.000 élèves de première générale et technologique passent jeudi et vendredi l'épreuve anticipée du baccalauréat de français et pour la première fois une épreuve de mathématiques, prévue sans calculatrice et comptant pour Parcoursup. "Il y a une étape ...
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