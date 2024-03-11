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Valeo annonce la mise en œuvre du programme de rachat d'actions
information fournie par Reuters11/03/2024 à 18:27

Valeo SE VLOF.PA :

* MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS

* A SOLLICITÉ L'ASSISTANCE D'UN PRESTATAIRE DE SERVICES D'INVESTISSEMENT POUR LES BESOINS DE LA RÉALISATION DE CERTAINS OBJECTIFS DE SON PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS TEL QU'AUTORISÉ PAR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES DU 24 MAI 2023

* IL EST CONVENU ENTRE LES PARTIES QUE LE PRESTATAIRE DE SERVICES D'INVESTISSEMENT VENDRA À VALEO QUI S'OBLIGE À LES ACQUÉRIR, AU PLUS TARD À L'ÉCHÉANCE DU 13 MAI 2024, UNE CERTAINE QUANTITÉ D'ACTIONS VALEO, DANS LA LIMITE DE 25 MILLIONS D'EUROS

* LE COURS MOYEN PAR ACTION SERA DÉTERMINÉ SUR LA BASE DE LA MOYENNE ARITHMÉTIQUE DES COURS MOYENS PONDÉRÉS PENDANT TOUTE LA DURÉE DU CONTRAT

* CE COURS MOYEN NE POURRA EN TOUTE HYPOTHÈSE EXCÉDER LE PRIX MAXIMUM D'ACHAT DE 70 EUROS TEL QU'ARRÊTÉ PAR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES DU 24 MAI 2023

Texte original sur Eikon ID:nGNE6yqmYV Pour plus de détails, cliquez sur VLOF.PA

(Rédaction de Gdansk)

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