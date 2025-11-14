Wall Street sans direction claire à l'issue d'une semaine mouvementée

Un trader à la Bourse de New York, le 1er novembre 2025 ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

La Bourse de New York a terminé sur une note contrastée vendredi, après une semaine chahutée en raison des incertitudes sur l'état de santé de l'économie américaine en l'absence d'indicateurs officiels.

Le Dow Jones a reculé de 0,65%, l'indice Nasdaq a pris 0,13% et l'indice élargi S&P 500 est resté proche de l'équilibre (-0,05%).

"Après une forte hausse entre avril et octobre, le marché a le droit de faire une pause, de se consolider et de digérer un peu", commente auprès de l'AFP Adam Sarhan, de 50 Park Investments.

Selon lui, il faut s'attendre à ce que les principaux indices de la place américaine évoluent en dents de scie dans les prochains jours, à l'image de ce qui a été observé cette semaine.

Certes, la paralysie budgétaire - la plus longue de l'histoire des États-Unis - est désormais terminée.

Mais il faudra encore un peu de temps avant que les investisseurs ne reçoivent suffisamment de statistiques officielles leur permettant d'avoir une idée précise de l'état dans lequel se trouve la première économie mondiale.

La semaine prochaine est attendu le rapport sur l'emploi pour le mois de septembre. Les chiffres de l'emploi en octobre devaient être publiés plus tard, mais ils seront tronqués, a d'ores et déjà prévenu un conseiller de Trump.

En parallèle, les valorisations des géants de la tech "restent préoccupantes", relève Adam Sarhan. A l'occasion de la publication de leurs résultats trimestriels, plusieurs grands noms du secteur ont été sanctionnés, à l'image de Meta et Palantir.

Dans ce contexte, selon l'analyste, les performances trimestrielles de Nvidia , plus grande capitalisation mondiale, seront "très importantes" mercredi après la clôture.

D'autres résultats seront aussi largement suivis, notamment ceux des distributeurs, qui permettront de voir "comment se porte la consommation" des ménages américains, selon M. Sarhan.

Sur le marché obligataire, le rendement à échéance dix ans des emprunts de l’État américain évoluait autour de 4,14% contre 4,12% la veille.

A la cote, la société de biotechnologie Cidara Therapeutics, qui développe notamment un traitement novateur contre la grippe, a été en orbite après l'annonce de son rachat par le groupe pharmaceutique américain Merck (-0,01% à 92,92 dollars) pour environ 9,2 milliards de dollars.

Le prix de son action a doublé, à 217,71 dollars.

Le fabricant d'électroménager Whirlpool (+6,99% à 70,28 dollars) a été porté par le renforcement à son capital du fonds d'investissement activiste Appaloosa. Selon un document financier, ce dernier possède désormais près de 10% des parts de l'entreprise.

Le site de revente de billets sportifs et d'événements et spectacles StubHub a dégringolé (-20,99% à 14,87 dollars) après avoir décidé de ne pas donner de prévision pour le prochain trimestre.

Le groupe a fait son entrée à la Bourse de New York en septembre.

Nasdaq