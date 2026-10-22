Vale et CSN figurent parmi les lauréats de l'appel d'offres brésilien sur le gaz naturel

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(Ajout d'informations sur la vente aux enchères et d'un commentaire du ministre)

De grandes entreprises des secteurs minier, sidérurgique et pétrochimique, notamment Vale

VALE3.SA et CSN CSNA3.SA , ont remporté des lots lors d'une vente aux enchères de gaz naturel organisée jeudi par la société pétrolière publique brésilienne PPSA, selon les données de la plateforme d'enchères.

* La première vente aux enchères organisée par la PPSA pour la vente directe de gaz naturel appartenant à l’État aux consommateurs finaux s’est conclue par l’achat de la totalité du volume proposé, soit 1,1 million de mètres cubes par jour.

* L'offre était divisée en 110 lots, qui ont été attribués à des entreprises de secteurs clés, grandes consommatrices de gaz.

* Parmi les lauréats figuraient Vale, CSN, Gerdau

GGBR4.SA , Braskem BRKM3.SA , Samarco, Ternium Brasil TX.N , Evonik EVKn.DE et Ingredion INGR.N .

* "Une vente aux enchères historique pour le Brésil", a déclaré Alexandre Silveira, ministre des Mines et de l’Énergie, dans un message publié sur X.

* La PPSA prévoit de lever 376 millions de reais (74,6 millions de dollars) au cours des 10 mois de fourniture de gaz attribués lors de la vente aux enchères, a indiqué son président.

(1 dollar = 5,0390 reais)