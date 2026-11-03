Valbiotis : Vers une accélération commerciale pour Valbiotis !

Accélération commerciale tant en France qu’à l’International
Après avoir annoncé le 26 octobre dernier son référencement sur Amazon France, Valbiotis annonce avoir enregistré deux premières commandes en Chine sur les quatre produits de sa gamme ValbiotisPRO, pour un total de 50 000 unités, ce qui lui permet d’ores et déjà de comptabiliser du chiffre d’affaires sur cette zone au second semestre 2026.
La société estime que les premières ventes aux consommateurs chinois via les plateformes de commerces électroniques transfrontaliers devraient intervenir d’ici à la fin de l’année, et précise que les prix de vente seront significativement supérieurs à ceux pratiqués en France.
La distribution physique en officine est également en bonne voie de concrétisation à Hong Kong et Singapour, avec l’obtention de l’enregistrement de ses produits ValbiotisPRO Cholestérol, Santé métabolique et Cardio-circulation.
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