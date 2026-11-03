Kraken accueille l'EURCV, le stablecoin euro de Société Générale

Société Générale accélère dans les cryptomonnaies. Son stablecoin en euros, l'EUR CoinVertible (EURCV), fait son entrée sur Kraken, l'une des principales plateformes d'échange au monde. La banque française assurera elle-même la liquidité de son token, une activité encore rare pour un grand établissement bancaire sur les marchés crypto.

L'EURCV fait son entrée sur Kraken

Le stablecoin en euros de Société Générale arrive sur Kraken, l'une des plus anciennes plateformes d'échange de cryptomonnaies. Dans un communiqué publié ce mardi, la banque française et Kraken annoncent le référencement de l'EUR CoinVertible (EURCV), émis par sa filiale spécialisée dans les actifs numériques, Société Générale-FORGE (SG-FORGE).

L'EURCV devient ainsi, selon les deux partenaires, le premier stablecoin en euros émis par la filiale d'une grande banque européenne à être proposé sur Kraken.

SoGé et Kraken s'associent.

Les millions de clients de la plateforme pourront utiliser ce token, dont la valeur est indexée sur l'euro, pour acheter, vendre et transférer des cryptomonnaies. Lancé en 2023, l'EURCV affiche actuellement une capitalisation d'environ 194 millions de dollars.

Son utilisation sera ensuite étendue aux produits dérivés de Kraken. Les traders pourront notamment déposer des EURCV comme garantie pour ouvrir et maintenir des positions, y compris avec effet de levier.

Société Générale devient teneur de marché

L'autre nouveauté concerne le rôle de Société Générale, qui assurera elle-même la liquidité de son stablecoin sur Kraken en devenant teneur de marché (market maker).

La banque proposera en permanence des prix d'achat et de vente pour faciliter les échanges d'EURCV. Ce mécanisme vise à permettre aux investisseurs de négocier rapidement, sans provoquer de variations importantes du cours.

Société Générale affirme ainsi devenir « l'une des premières grandes banques au monde » à exercer directement cette activité sur les marchés crypto.

L'ambition affichée par le groupe est de faire de l'EURCV « le stablecoin euro le plus liquide au monde », en multipliant les plateformes sur lesquelles il peut être échangé.

Cette nouvelle étape s'inscrit dans la stratégie de développement de SG-FORGE, qui émet également un stablecoin indexé sur le dollar, l'USDCV.

Les deux tokens sont conformes au règlement européen MiCA, qui encadre les crypto-actifs. SG-FORGE dispose notamment d'un agrément d'établissement de monnaie électronique délivré par l'ACPR, le superviseur bancaire français.

L'EURCV poursuit ainsi son expansion dans l'écosystème crypto. Il était déjà disponible sur Bitvavo et a été retenu par Bpifrance pour certaines opérations sur blockchain.

Sources : Communiqué de presse SG-FORGE et Kraken