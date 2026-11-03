Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,48% pour le Dow Jones .DJI , presque inchangée pour le Standard & Poor's 500

.SPX (-0,04%) et en hausse de 0,44% pour le Nasdaq .IXIC :

* APPLE AAPL.O recule de 4,3% en avant-Bourse après avoir averti lundi que l'augmentation du coût des puces mémoire pèserait sur sa marge brute pour le trimestre crucial des fêtes de fin d'année.

Le fabricant de l'iPhone table sur une marge brute comprise entre 45% et 46% pour le trimestre se terminant en décembre, en baisse par rapport à la marge de 47,9% enregistrée au quatrième trimestre de son exercice fiscal.

* PALANTIR PLTR.O a anticipé lundi un chiffre d'affaires supérieur aux estimations pour les trois derniers mois de l'année, misant sur une demande soutenue pour ses logiciels d'analyse de données de la part du gouvernement américain et de ses clients commerciaux.

Le titre recule toutefois de 6%, certains analystes mettant en avant les chiffres décevants des commandes commerciales aux États-Unis. La croissance de la valeur totale de ces contrats, c'est-à-dire la valeur potentielle sur toute leur durée, a ralenti pour s'établir à 11% en glissement annuel au troisième trimestre, contre plus de 153% au trimestre précédent.

* ORACLE ORCL.N - L'éditeur de logiciels, qui a reculé de près de 9% lundi après avoir annoncé son intention de lever 20 milliards de dollars par le biais d'une émission d'actions et d'obligations, a fixé le prix de l'offre à 116 dollars chacune, soit une décote de 11,2% par rapport au cours de clôture de vendredi.

* WALT DISNEY DIS.N envisage de supprimer des milliers d'emplois et a demandé à certains cadres de viser une réduction annuelle des coûts de 20%, a rapporté lundi l'agence Bloomberg, citant des sources proches du dossier.

* SECTEUR DES CRYPTOMONNAIES - Les retraits de fonds sur la plateforme d'échange de cryptomonnaies se sont normalisés, a dit mardi son codirecteur général, après que des pirates informatiques ont dérobé 6,3 milliards de dollars (5,56 milliards d'euros) la semaine dernière.

La Corée du Nord a par ailleurs démenti mardi toute implication dans la cyberattaque qui a visé Binance, dénonçant une "rhétorique absurde" de la part du FBI qui accuse Pyongyang.

* CVR ENERGY CVI.N - La raffinerie de pétrole est sur le point de conclure un accord en vue d'acquérir des raffineries appartenant à MARATHON PETROLEUM MPC.N , rapporte mardi le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier.

* DIAMONDBACK ENERGY FANG.O - Le producteur américain de pétrole de schiste a relevé lundi ses prévisions de production annuelle après avoir dépassé les attentes en matière de bénéfice au troisième trimestre, grâce à la hausse des cours du pétrole liée aux perturbations de l'approvisionnement résultant du conflit au Moyen-Orient.

* PFIZER PFE.N et APOLLO APO.N doivent publier ses résultats financiers mardi avant l'ouverture de la Bourse de New York.

(Rédigé par Diana Mandia)

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