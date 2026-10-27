Valbiotis s'invite sur Amazon France, TP ICAP Midcap y voit un nouveau levier de croissance

Valbiotis ( 2,32%) a annoncé faire son entrée sur Amazon France. Dès la mi-novembre, le groupe y vendra ses douze produits pour toucher de nouveaux clients et soutenir ses ventes. Une initiative saluée par TP ICAP Midcap, qui reste à l'achat sur le titre et vise un cours de 1,30 euro.

Valbiotis s'ouvre les portes d'Amazon France. Dès la mi-novembre, le groupe proposera l'ensemble de ses gammes sur le site du géant américain. Avec l'ambition de toucher de nouveaux clients. Le bureau d'études TP ICAP Midcap salue cette initiative peu coûteuse et confirme son conseil d'achat sur le titre. Si les douze références du groupe sont déjà visibles sur la plateforme depuis le 26 octobre, il faudra patienter jusqu'à la mi-novembre pour les premières commandes et livraisons, le temps, pour Valbiotis, de déployer les campagnes publicitaires destinées à accompagner ce lancement.

Pour Midcap, cette arrivée sur Amazon devrait permettre de séduire une clientèle qui n'a pas nécessairement l'habitude d'acheter ses compléments alimentaires en pharmacie. Valbiotis pourra ainsi élargir sa présence commerciale. "Le groupe conservera la maîtrise de sa politique tarifaire sur la plateforme afin de préserver le positionnement de ses produits", estime TP ICAP Midcap.

Peu d'investissements à prévoir selon TP ICAP Midcap

Le bureau d'études souligne également que ce nouveau débouché nécessitera peu d'investissements. Autre avantage : les outils de suivi proposés par Amazon permettront à Valbiotis de mieux mesurer l'accueil réservé à ses produits et d'observer plus finement l'évolution de la demande. Sur le plan commercial, le groupe doit encore faire ses preuves. TP ICAP Midcap table sur un chiffre d'affaires de 2 millions d'euros cette année, contre 0,9 million en 2025, avant une accélération à 6,5 millions en 2027 et 15,7 millions en 2028. La rentabilité reste encore éloignée, avec une perte opérationnelle courante attendue à 8,6 millions d'euros en 2026, puis à 6,2 millions l'année suivante.

Le bureau d'études maintient ses recommandations

Cette annonce ne change pas les prévisions du bureau d'études, qui maintient sa recommandation à l'achat et son objectif de cours de 1,30 euro. Ce dernier laisse entrevoir un potentiel de hausse de 134% par rapport au cours de référence retenu par TP ICAP Midcap. Après un recul de 26% en un mois et de 20% depuis le début de l'année, le titre Valbiotis peine encore à convaincre en Bourse. L'arrivée sur Amazon pourrait néanmoins offrir au groupe un nouveau levier pour accélérer ses ventes. Reste à démontrer maintenant que cette visibilité supplémentaire se traduit concrètement dans ses résultats.