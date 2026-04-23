 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Valbiotis ouvre son e-commerce à la Belgique et au Luxembourg
information fournie par Boursorama CP 23/04/2026 à 17:40

La Rochelle, le 23 avril 2026 (17h40 CEST) – Valbiotis (FR0013254851 – ALVAL, éligible PEA / PME), laboratoire français spécialisé dans la conception et la distribution de compléments alimentaires scientifiquement testés pour préserver la santé à chaque étape de la vie, annonce l’extension de son service de livraison lié à son activité e commerce à la Belgique et au Luxembourg.

Valbiotis renforce son dispositif logistique e-commerce et ouvre ses livraisons à la Belgique et au Luxembourg

Valbiotis franchit une nouvelle étape dans le développement de son activité e-commerce avec l’ouverture officielle des livraisons vers la Belgique et le Luxembourg. Cette évolution vient renforcer l’architecture logistique de Valbiotis et accompagner le développement de son activité commerciale en ligne.

Valeurs associées

VALBIOTIS
1,0000 EUR Euronext Paris -1,19%

1 commentaire

  • 18:10

    Voila une nouvelle qu'elle est bonne !! (Coluche)

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank