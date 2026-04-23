Valbiotis ouvre son e-commerce à la Belgique et au Luxembourg

La Rochelle, le 23 avril 2026 (17h40 CEST) – Valbiotis (FR0013254851 – ALVAL, éligible PEA / PME), laboratoire français spécialisé dans la conception et la distribution de compléments alimentaires scientifiquement testés pour préserver la santé à chaque étape de la vie, annonce l’extension de son service de livraison lié à son activité e commerce à la Belgique et au Luxembourg.



Valbiotis renforce son dispositif logistique e-commerce et ouvre ses livraisons à la Belgique et au Luxembourg



Valbiotis franchit une nouvelle étape dans le développement de son activité e-commerce avec l’ouverture officielle des livraisons vers la Belgique et le Luxembourg. Cette évolution vient renforcer l’architecture logistique de Valbiotis et accompagner le développement de son activité commerciale en ligne.