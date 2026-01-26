 Aller au contenu principal
Valbiotis lance un avantage commercial exclusif pour ses actionnaires : 20% de réduction sur ses gammes ValbiotisPRO® et ValbiotisPLUS®
information fournie par Boursorama CP 26/01/2026 à 17:40

La Rochelle, le 26 janvier 2026 (17h40 CEST) – Valbiotis (FR0013254851 – ALVAL, éligible PEA / PME), laboratoire français spécialisé dans la conception et la distribution de compléments alimentaires scientifiquement testés pour préserver la santé à chaque étape de la vie, annonce la mise en place d’un avantage promotionnel réservé à ses actionnaires individuels. Cette initiative vise à renforcer le lien entre l’entreprise et ses actionnaires et récompenser leur engagement, tout en faisant découvrir les produits Valbiotis à ceux qui accompagnent le développement de la Société.

