VALBIOTIS invite les actionnaires individuels à un webinaire - Rendez-vous le lundi 12 octobre à 18h

À l’occasion de l’annonce des résultats semestriels de Valbiotis, Sébastien PELTIER, Président et cofondateur,

et Stanislas SORDET, Directeur administratif et financier et membre du Directoire, sont

heureux de convier les actionnaires individuels à un Webinaire.

Vous pouvez leur poser vos questions dès à présent à l’adresse suivante: valbiotis@seitosei-actifin.com,

ou en direct lors du webinaire, le lundi 12 octobre à 18h.

Pour vous inscrire ou vous connecter : cliquez ici