VALBIOTIS invite les actionnaires individuels à un Webinaire

Rendez-vous le mercredi 25 mars 2026 à 18h



À l’occasion du démarrage des opérations de Valbiotis en Asie, Sébastien PELTIER, Président et cofondateur, et Stanislas SORDET, Directeur administratif et financier et membre du Directoire, sont heureux de convier les actionnaires individuels à un Webinaire.



Vous pouvez leur poser vos questions dès à présent à l’adresse suivante : valbiotis@seitosei-actifin.com, ou en direct lors de la conférence en ligne du mercredi 25 mars à 18 heures.



Pour vous inscrire ou vous connecter à ce webinaire : https://app.livestorm.co/euroland-corporate/valbiotis-webinaire-actionnaires-particuliers-25-mars-2026