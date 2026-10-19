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Valbiotis doublement récompensé « Meilleur Produit Pharma 2027 » pour ses solutions ValbiotisPRO® Cholestérol et ValbiotisPRO® Santé Métabolique
information fournie par Boursorama CP 19/10/2026 à 17:45

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Valbiotis doublement récompensé « Meilleur Produit Pharma 2027 » pour ses solutions ValbiotisPRO® Cholestérol et ValbiotisPRO® Santé Métabolique
• Deux innovations phares récompensées : Valbiotis PRO® Cholestérol et Valbiotis PRO® Santé Métabolique distingués « Meilleur Produit Pharma 2027 » à l'issue de tests réalisés en conditions réelles auprès de consommateurs indépendants.
• Une reconnaissance de dix années de recherche et développement : deux solutions reposant sur des substances actives brevetées, à l'efficacité démontrée par des études cliniques exigeantes.
• Deux marchés français porteurs : une évolution réglementaire majeure sur le segment des compléments alimentaires à base de levure de riz rouge et une dynamique favorable du segment « Métabolisme et nutrition » en pharmacie.
• Un nouveau levier de visibilité et de crédibilité en officine, pour accompagner le déploiement commercial de Valbiotis et renforcer la notoriété de sa gamme Valbiotis PRO® auprès des pharmaciens et des consommateurs.

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