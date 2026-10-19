Ikea prévoit de supprimer jusqu'à 300 postes en France et d'en créer 100

Le géant de l'ameublement Ikea a annoncé lundi dans un communiqué prévoir de supprimer jusqu'à 303 postes en France dans le cadre d'un plan de transformation visant notamment à s'adapter à "une concurrence toujours plus forte".

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / BRANDON BELL )

Ikea France compte supprimer "potentiellement un maximum de 303 postes", principalement au niveau de son siège situé en région parisienne ou des fonctions administratives, dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi. Parallèlement 100 postes seront créés "pour renforcer les expertises essentielles au développement de l'entreprise".

"Ce plan va principalement toucher les secteurs administratif, de la comptabilité et des ressources humaines", selon Abdel Mekki délégué central CFDT, qui dénonce auprès de l'AFP "l'immobilisme" de la direction face à l'émergence d'outils numériques comme l'intelligence artificielle.

"On pense que c'est un premier jalon avant d'autres suppressions violentes", a aussi redouté M. Mekki.

Ce plan prévoit selon la CFDT, syndicat majoritaire à Ikea France, la suppression de 164 postes et le rédéploiement d'"une centaine" d'autres dans les différentes unités. L'entreprise compte 38 magasins en France, dix ateliers et cinq dépôts.

Par ailleurs, "une quarantaine" de postes seront sujets à la signature d'avenants au contrat de travail, selon la même source.

L'entreprise qui emploie plus de 12.000 personnes en France y a enregistré un chiffre d'affaires de 3,5 milliards d'euros au cours de son exercice décalé 2024-2025.

Ce plan de sauvegarde de l'emploi est une décision "paradoxale" vu la santé économique d'Ikea France, selon Abdel Mekki. Une décision "fort de café", a réagi auprès de l'AFP le délégué syndical central CGT Roger Pouilly.

Ikea France a précisé à l'AFP avoir débuté le processus de dialogue social lundi, ajoutant qu'il suivrait son cours jusqu'en mars 2027. La prochaine réunion avec les représentants du personnel est prévue début novembre.

En juillet 2025, plusieurs centaines de salariés d'Ikea s'étaient mis en grève pour dénoncer notamment une "dégradation du dialogue social" avec la direction sur les questions de rémunération et de conditions de travail.

Après avoir connu une embellie dans le sillage de la pandémie de Covid-19, le marché de l'ameublement est à la peine depuis plusieurs années.