L'Europe finit dans le rouge, pénalisée par les tensions après les événements en France

Le soleil se couche derrière la ligne d'horizon de Francfort

par Coralie Lamarque

Les Bourses européennes ont terminé en nette baisse lundi, face aux craintes ‌d'instabilité politique et financière en France à la suite des scènes de chaos en marge de la mobilisation nationale de samedi contre la vie chère.

À Paris, le ​CAC 40 a perdu 1,11% à 7.868,05 points. À Francfort, le Dax a lâché 1,18% et à Londres, le FTSE 100 a cédé 1,08%.

L'indice EuroStoxx 50 a reculé de 0,96%, le FTSEurofirst 300 de 0,83% et le Stoxx 600 de 0,80%.

Les inquiétudes à la suite des pillages et des violences dans plusieurs villes en ​France, en marge des manifestations menées samedi contre la vie chère, se répercutent sur les marchés financiers européens, en attisant les craintes concernant la situation politique et financière de la deuxième économie du bloc européen.

Alors ​que les investisseurs étaient déjà préoccupés par le niveau de la dette publique ⁠française et le devenir du projet de budget 2027 actuellement débattu par les parlementaires, la tournure des évènements du week-end jette une nouvelle ombre ‌sur la stabilité politique française auprès des opérateurs.

Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez, a présenté lundi sa démission, s'estimant "responsable de tout ce qui se passe", tandis que le président Emmanuel Macron l'a rejetée.

Le Premier ministre, Sébastien Lecornu, a déclaré pour sa part avoir ​donné instruction aux préfets d'instaurer des couvre-feux partiels et localisés, ‌à la suite des violences et des pillages en marge de la mobilisation de samedi qui mêlait revendications ⁠des lycéens et mécontentement contre la vie chère.

Sébastien Lecornu a jugé qu'un recours à l'état d'urgence n'était pas d'actualité mais restait envisageable, tout en martelant sa détermination à "rétablir l'ordre".

Les tensions politiques exacerbent le marché de la dette souveraine française, l'écart entre les obligations allemandes et françaises à 10 ans se creusant à 147 points ⁠de base.

"Six mois supplémentaires de vide ‌politique représentent une période particulièrement longue pour les marchés, l’économie et les entrepreneurs", a déclaré Kevin Thozet, membre du comité d'investissement ⁠de Carmignac, dans une note.

VALEURS

À Paris, alors que la plupart des valeurs du SBF 120 ont fini dans le rouge, Rubis a gagné 2,6% après avoir ‌annoncé lundi un projet de transformation en société anonyme dotée d’un directoire et d’un conseil de surveillance.

Les craintes politiques en France ont particulièrement ⁠pénalisé les banques, Crédit Agricole et BNP ayant reculé respectivement 2,64% et 2,48%. Lanterne rouge du CAC 40, Société ⁠Générale a perdu 3,41%.

À WALL STREET

À ‌l'heure de la clôture en Europe, Wall Street évolue dans le vert. Le Dow Jones se retourne à la hausse et gagne 0,17%, tandis que le Standard & ​Poor's 500 avance de 0,86% et le Nasdaq Composite progresse de 1,73%.

LES INDICATEURS DU ‌JOUR

Aucun indicateur majeur n'était à l'agenda de lundi.

CHANGES

La devise européenne subit les inquiétudes exacerbées concernant la situation budgétaire en France, la deuxième économie du bloc monétaire.

L'euro perd 0,27% à 1,1209 dollar, tandis ​que le dollar gagne 0,14% face à un panier de devises de référence.

TAUX

Le marché obligataire français est impacté par les craintes d'instabilité politique et financière attisées par les scènes de chaos observées ce week-end en marge de la mobilisation nationale.

Le rendement de l'OAT à dix ans s'est établi à 4,9291%. Le deux ⁠ans a atteint 3,6479%.

Le rendement du Bund allemand à dix ans a terminé à 3,4540% et le deux ans à 3,0920%.

Le rendement des Treasuries à dix ans avance de 3,8 points de base à 5,1355%. Le deux ans gagne 3,4 points de base à 4,7698%.

PÉTROLE

Les cours pétroliers reculent légèrement, les investisseurs évaluant l'impact des dérogations accordées par les États-Unis concernant certaines sanctions et certains droits de douane pesant sur les exportations russes.

Le Brent cède 0,64% à 109,16 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) lâche 0,11% à 101,52 dollars.

À SUIVRE MARDI 20 OCTOBRE :

LA SITUATION SUR LES MARCHÉS

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

(Rédigé ​par Coralie Lamarque, édité par Benoit Van Overstraeten)