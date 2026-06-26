Valbiotis boucle avec succès une augmentation de capital de 10,2 millions d'euros

Le laboratoire français spécialisé dans les produits de santé naturels pour la prévention des déséquilibres cardio-métaboliques, a annoncé ce soir le succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS). L'opération a permis de lever un montant total de 10,2 millions d'euros.

Le produit net de l'émission s'élèvera à environ 8,9 MEUR. Cette levée de fonds est entièrement destinée à soutenir les ambitions à court terme du groupe, à financer l'accélération de son développement commercial et à permettre l'autofinancement de sa croissance.

Une utilisation ciblée pour l'expansion commerciale

Les fonds nets levés seront rigoureusement affectés au déploiement de la stratégie de l'entreprise selon la répartition suivante :

- 62% au besoin en fonds de roulement (BFR). Cette enveloppe sera allouée au financement du BFR clients et des stocks, avec un accent particulier sur la sécurisation de la filière d'approvisionnement végétal. Cette hausse anticipée du BFR répond au besoin de constituer des stocks en parfaite adéquation avec les ambitions de vente de la marque, en France comme à l'échelle internationale.

- environ 25% au réseau commercial : les fonds serviront à renforcer les équipes sur le terrain (visant à passer de 16 à 25 Attachés de Promotion Médicale - APM) afin de soutenir la croissance du chiffre d'affaires et d'asseoir la notoriété de la marque dans l'Hexagone.

- et 13% seront dédiés au marketing et à la communication : ce solde sera investi dans des campagnes promotionnelles pour accompagner le déploiement global de l'offre.