Valbiotis : Assemblée générale mixte des actionnaires le 17 avril 2026 : Rappel des modalités et du calendrier de vote

Assemblée générale mixte des actionnaires le 17 avril 2026 : Rappel des modalités et du calendrier de vote

VOTACCESS : fermeture de la plateforme le 16 avril à 15h



La Rochelle, le 10 avril 2026 (17h40 CEST) – Valbiotis (FR0013254851 – ALVAL, éligible PEA / PME), laboratoire français spécialisé dans la conception et la distribution de compléments alimentaires scientifiquement testés pour préserver la santé à chaque étape de la vie, rappelle les modalités et le calendrier de vote dans le cadre de son Assemblée générale mixte des actionnaires, qui se tiendra à :



L’Hôtel Saint‑Nicolas, 13 rue de la Sardinerie, 17000 La Rochelle

Le vendredi 17 avril à 9h30



L’ensemble des actionnaires de Valbiotis ont l’opportunité de contribuer activement aux ambitions stratégiques et financières de la Société en exprimant leur opinion en assemblée générale.