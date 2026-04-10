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Valbiotis : Assemblée générale mixte des actionnaires le 17 avril 2026 : Rappel des modalités et du calendrier de vote
information fournie par Boursorama CP 10/04/2026 à 17:40

Assemblée générale mixte des actionnaires le 17 avril 2026 : Rappel des modalités et du calendrier de vote
VOTACCESS : fermeture de la plateforme le 16 avril à 15h

La Rochelle, le 10 avril 2026 (17h40 CEST) – Valbiotis (FR0013254851 – ALVAL, éligible PEA / PME), laboratoire français spécialisé dans la conception et la distribution de compléments alimentaires scientifiquement testés pour préserver la santé à chaque étape de la vie, rappelle les modalités et le calendrier de vote dans le cadre de son Assemblée générale mixte des actionnaires, qui se tiendra à :

L’Hôtel Saint‑Nicolas, 13 rue de la Sardinerie, 17000 La Rochelle
Le vendredi 17 avril à 9h30

L’ensemble des actionnaires de Valbiotis ont l’opportunité de contribuer activement aux ambitions stratégiques et financières de la Société en exprimant leur opinion en assemblée générale.

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VALBIOTIS
1,0300 EUR Euronext Paris +4,04%

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