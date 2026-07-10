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Football/Coupe du monde: Mbappé tempère l'enthousiasme autour des Bleus
information fournie par Reuters 10/07/2026 à 19:56

Coupe du monde de la FIFA 2026 - Quarts de finale - France - Maroc

Coupe du monde de la FIFA 2026 - Quarts de finale - France - Maroc

Le parcours des Bleus dans cette Coupe du monde ‌nourrit déjà les comparaisons avec certaines des plus grandes équipes de France de l'histoire, mais malgré les 13 buts inscrits ​à eux deux par Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé, le capitaine français estime que ce millésime 2026 n'a encore rien accompli.

Les hommes de Didier Deschamps ont décroché jeudi leur billet pour les demi-finales en dominant le Maroc (2-0). Une prestation maîtrisée, faite de ​patience et d’autorité, qui leur ouvre les portes d’un affrontement face à l’Espagne ou à la Belgique, opposées plus tard vendredi.

"J’ai été champion du monde (en 2018) et ​j'ai été vice-champion du monde (en 2022). Cette équipe, elle est ⁠ni championne du monde, ni vice-championne du monde, donc à l'heure actuelle c'est pas la plus forte", a déclaré Kylian Mbappé, auteur ‌de 20 buts en 20 matches de Coupe du monde, dont quatre en finale.

"C’est celle qui a le plus de potentiel. Il y a beaucoup de qualités, elle te permet de rêver bien ​sûr."

À 27 ans, l’attaquant, co-meilleur buteur du ‌tournoi avec huit réalisations, à égalité avec Lionel Messi, a toutefois tenu à tempérer l’enthousiasme.

"J’ai ⁠toujours dit que les équipes les plus fortes c'est les équipes qui gagnent, et jusqu'à preuve du contraire, je vois pas de coupe dorée à côté de moi, donc c'est pas l'équipe la plus forte", a-t-il ajouté.

La France a disputé quatre des ⁠sept dernières finales de Coupe ‌du monde. Sacrée en 1998 puis en 2018, elle s'est inclinée en 2006 et en 2022. En ⁠cas de qualification pour la finale du 19 juillet à New York, les Bleus renforceraient encore les comparaisons avec l'Allemagne ‌de l'Ouest, souvent considérée comme la référence absolue des grandes compétitions après avoir atteint quatre finales entre ⁠1974 et 1990.

Pour Kylian Mbappé, il est néanmoins essentiel de garder les pieds sur terre.

"On ⁠connaît le potentiel de cette ‌équipe. Mais il faut le démontrer sur le terrain. On a confiance en nous, mais on a encore beaucoup à prouver ​si on veut être considérés comme une équipe presque imbattable."

Après ‌une phase de groupes qui avait mis en lumière certaines fragilités défensives, la France n’a toujours pas encaissé le moindre but depuis le début des ​matches à élimination directe. Au milieu de terrain, Manu Koné, appelé à remplacer l’Aurélien Tchouaméni blessé, a livré une prestation solide face aux Lions de l'Atlas.

Devant, les habitudes n’ont pas changé. Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé ont encore trouvé le ⁠chemin des filets, permettant à la France de devenir la première sélection depuis le Brésil de 2002 à compter deux joueurs auteurs d’au moins cinq buts dans une même Coupe du monde. Cette année-là, Ronaldo (huit buts) et Rivaldo (cinq) avaient porté la Seleção vers son cinquième et dernier titre mondial.

Une statistique prestigieuse, certes, mais dont Kylian Mbappé mesure aussi les limites. Si la France ne parvient pas au minimum à atteindre la finale, les chiffres, aussi impressionnants soient-ils, ne pèseront finalement pas bien ​lourd.

(Reportage Julien Pretot; version française Zakarya Meliani)

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