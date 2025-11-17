Valbiotis annonce un accord stratégique majeur en Asie

La Rochelle, le 17 novembre 2025 (17h40 CEST) – Valbiotis (FR0013254851 – ALVAL, éligible PEA / PME), laboratoire français spécialisé dans la conception et la distribution de compléments alimentaires scientifiquement testés pour préserver la santé à chaque étape de la vie, annonce la signature d’un accord stratégique majeur en Asie avec le groupe chinois Zhejiang Aika Asset Management Co., Ltd (Aika) représenté par Mr Xianhua Tao, co-fondateur et CEO d’Aika. Cet accord prévoit la création d’une coentreprise en vue de la commercialisation exclusive, dès 2026, des produits de la gamme ValbiotisPRO®.
