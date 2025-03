Valbiotis: accords clés avec 2 groupements pharmaceutiques information fournie par Cercle Finance • 31/03/2025 à 18:15









(CercleFinance.com) - Valbiotis annonce la signature de deux accords stratégiques avec les groupements pharmaceutiques Apothical et Solution Réseau d'Achat (SRA), renforçant ainsi sa présence en pharmacie.



Ces partenariats marquent une accélération décisive dans le déploiement de la stratégie B2B de Valbiotis et le renforcement de sa présence sur le marché officinal.



Apothical (qui fédère 680 pharmacies) et Solution Réseau d'Achat (SRA, qui rassemble 120 pharmacies) regroupent un large réseau de pharmacies, allant des officines de proximité aux grandes structures, offrant ainsi à Valbiotis un accès privilégié à un maillage officinal stratégique.



Valbiotis mise sur la formation des équipes officinales pour optimiser la distribution de ses produits et favoriser leur adoption.



Cette stratégie vise à consolider la position du laboratoire sur le marché officinal et à démocratiser l'accès à ses solutions de santé innovantes.





