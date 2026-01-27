Valbiotis : 2025 Un déploiement commercial en marche, matérialisé par une montée en puissance des revenus au 4ème trimestre

La Rochelle, le 27 janvier 2026 (17h40 CEST) – Valbiotis (FR0013254851 – ALVAL, éligible PEA / PME), laboratoire français spécialisé dans la conception et la distribution de compléments alimentaires scientifiquement testés pour préserver la santé à chaque étape de la vie, revient sur ses avancées stratégiques et indicateurs d’activité de l’exercice 2025 et fait le point sur ses perspectives 2026.



Sébastien PELTIER, Président et co-fondateur de Valbiotis, déclare : « Un an après la présentation de notre feuille de route à cinq ans, Valbiotis démontre sa capacité à exécuter et à transformer ses ambitions en résultats concrets. En France, le renforcement de notre portefeuille produits, la progression de notre ancrage en pharmacie et l’évolution de nos indicateurs opérationnels confirment la pertinence de notre modèle. À l’international, la signature de partenariats structurants en Asie et au Moyen-Orient marque une étape clé de notre déploiement. Forts des solides fondations bâties en 2025, nous abordons 2026 avec une dynamique commerciale qui soutiendra une forte croissance de notre chiffre d’affaires, pleinement alignée avec nos objectifs financiers à moyen et long terme. »