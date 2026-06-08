 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Vail Resorts en baisse après la révision à la baisse de ses prévisions de bénéfices annuels
information fournie par Reuters 08/06/2026 à 23:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 juin - ** L'action de l'opérateur de stations de ski Vail Resorts MTN.N a chuté d'environ 5 % à 131 (XX euros) dollars après la clôture

** La société revoit à la baisse ses prévisions de bénéfice net pour l'exercice 2026, les conditions météorologiques difficiles dans l'ouest des États-Unis ayant nui aux déplacements

** Elle table désormais sur un bénéfice net attribuable à Vail Resorts compris entre 128 millions (XX millions d'euros) et 162 millions (XX millions d'euros) de dollars, contre une prévision antérieure de 144 millions (XX millions d'euros) à 190 millions (XX millions d'euros) de dollars

** Les ventes de forfaits au 26 mai, pour la prochaine saison de ski 2026/2027 en Amérique du Nord, ont reculé d'environ 10 %

** Le chiffre d'affaires du troisième trimestre a reculé de 7 % à 1,21 milliard (XX,XX milliards d'euros) de dollars, ce qui correspond aux estimations, selon les données compilées par LSEG

** Le bénéfice par action trimestriel s'établit à 8,81 (XX euros) dollars, manquant l'estimation moyenne des analystes de 8,96 (XX euros) dollars

** À la clôture d'hier, MTN affichait une hausse de 3 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

VAIL RESORTS
137,460 USD NYSE +1,63%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
94,15 -1,27%
CAC 40
8 199,29 -0,23%
AIR LIQUIDE
165,38 -0,80%
Or
4 329,86 0,00%
2CRSI
54,4 +9,37%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank