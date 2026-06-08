Vail Resorts en baisse après la révision à la baisse de ses prévisions de bénéfices annuels

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8 juin - ** L'action de l'opérateur de stations de ski Vail Resorts MTN.N a chuté d'environ 5 % à 131 (XX euros) dollars après la clôture

** La société revoit à la baisse ses prévisions de bénéfice net pour l'exercice 2026, les conditions météorologiques difficiles dans l'ouest des États-Unis ayant nui aux déplacements

** Elle table désormais sur un bénéfice net attribuable à Vail Resorts compris entre 128 millions (XX millions d'euros) et 162 millions (XX millions d'euros) de dollars, contre une prévision antérieure de 144 millions (XX millions d'euros) à 190 millions (XX millions d'euros) de dollars

** Les ventes de forfaits au 26 mai, pour la prochaine saison de ski 2026/2027 en Amérique du Nord, ont reculé d'environ 10 %

** Le chiffre d'affaires du troisième trimestre a reculé de 7 % à 1,21 milliard (XX,XX milliards d'euros) de dollars, ce qui correspond aux estimations, selon les données compilées par LSEG

** Le bénéfice par action trimestriel s'établit à 8,81 (XX euros) dollars, manquant l'estimation moyenne des analystes de 8,96 (XX euros) dollars

** À la clôture d'hier, MTN affichait une hausse de 3 % depuis le début de l'année