 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Canicule: "Certains devront en tirer les conséquences" politiques, prévient Tondelier
information fournie par AFP 28/06/2026 à 09:16

Marine Tondelier le 23 juin 2026 à Paris ( AFP / MEHDI FEDOUACH )

Marine Tondelier le 23 juin 2026 à Paris ( AFP / MEHDI FEDOUACH )

La cheffe des Ecologistes Marine Tondelier a exigé dimanche que "toute la lumière" soit faite dans les prochaines semaines sur "le bilan humain très lourd" de la canicule, et estimé que "certains devront en tirer les conséquences" politiques.

"Depuis plus d'un demi-siècle, les écologistes alertent sur le réchauffement climatique et les nécessaires mesures d'atténuation et d'adaptation à mettre en œuvre. Depuis des années, nous démontrons l'impréparation totale de nos gouvernants à ce qui nous guette, et le danger que cela représente", a écrit la candidate à l'élection présidentielle de 2027 dans un long post sur le réseau X.

Marine Tondelier affirme dans ce message que la diminution du Fonds vert destiné à financer l'adaptation au réchauffement climatique ou celle du dispositif MaPrimeRenov' ont été une "ineptie".

"Dans les jours qui viennent, notre pays va compter ses morts et (re)découvrir que l'inaction climatique, la solitude et la précarité tuent", a-t-elle ajouté.

Selon Santé publique France (SpF), un millier de décès de plus que la normale ont déjà été recensés en France depuis mercredi. Mais il s'agit d'un premier bilan partiel alors que la canicule d'une intensité exceptionnelle a duré 11 jours.

"Il faudra faire toute la lumière sur le bilan humain très lourd qui s'annonce pour déterminer les responsabilités politiques ayant mené à cette situation dramatique. Et certains devront en tirer les conséquences", met en garde Marine Tondelier.

"Nous exigerons aussi un bilan complet des mesures prises en matière d'atténuation du réchauffement climatique et d'adaptation", a-t-elle ajouté.

La cheffe des Ecologistes s'en prend également au président Emmanuel Macron.

"Il faudra pointer quels moyens ont été réellement mis en œuvre, quelles actions et quel suivi ont été faits après les promesses grandiloquentes telles que les 40.000 écoles à rénover thermiquement, les +Make Our Planet Great Again+ et autres +ce quinquennat sera écologique ou ne sera pas+", a-t-elle dit, reprenant certaines formules utilisées par le chef de l'Etat.

Au cours des derniers jours, l'exécutif s'est défendu à plusieurs reprises de toute inaction ou impréparation.

Emmanuel Macron a mis en avant jeudi dernier le "gros travail" d'adaptation qui a été fait dans la lutte contre le réchauffement climatique sous ses deux mandats. Tout en ajoutant: "On ne s'adapte pas à un pic qui n'a pas d'équivalent aujourd'hui en Europe et (...) dans notre histoire".

Canicule
Environnement
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le créateur Pharrell Williams lors du défilé Louis Vuitton à Paris le 23 juin 2026, avec la vague d'eau polémique en pleine canicule ( AFP / SIMON WOHLFAHRT )
    Vague de chaleur en Europe: les derniers développements
    information fournie par AFP 28.06.2026 09:10 

    Voici les derniers développements concernant la vague de chaleur qui touche l'Europe: Un millier de morts supplémentaires en France Depuis le 24 juin, un millier de décès de plus que la normale ont déjà été recensés en France, selon l'agence nationale de santé ... Lire la suite

  • Des personnes au bureau de vote de Veyret-Kafoa à Nouméa en Nouvelle-Calédonie le 28 juin 2026 ( AFP / Delphine MAYEUR )
    Nouvelle-Calédonie: vote dans le calme pour des provinciales à hauts enjeux
    information fournie par AFP 28.06.2026 09:00 

    Les Calédoniens ont voté dans le calme dimanche pour les premières élections provinciales depuis 2019, un scrutin appelé à redessiner les rapports de force politiques de l'archipel et à peser sur les négociations sur son avenir institutionnel, dans l'impasse depuis ... Lire la suite

  • En Ardèche, environ 28.000 sangliers ont été abattus sur la saison 2025-2026 ( AFP / JOEL SAGET )
    L'Ardèche sur la brèche pour réguler ses sangliers
    information fournie par AFP 28.06.2026 08:22 

    "On n'arrête pas", souffle Julien Nicolas. Vêtu de sa tenue kaki, ce lieutenant de louveterie sillonne à bord de son 4x4 les petites routes au-dessus de Guilherand-Granges en Ardèche, à la recherche des sangliers qui détruisent les cultures. En Ardèche, environ ... Lire la suite

  • Les toits en zinc de Paris, le 26 juin 2026 lors d'un épisode de fortes chaleurs ( AFP / JOEL SAGET )
    Sous le zinc, la fournaise: à Paris, le casse-tête du rafraîchissement des toits
    information fournie par AFP 28.06.2026 08:04 

    Paris à 50°C, et plus personne sous les toits ? Face aux canicules de plus en plus intenses, les derniers étages de la capitale risquent de devenir inhabitables sans véritable rafraîchissement. Mais dans une ville où le patrimoine est ultra-protégé, les solutions ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank