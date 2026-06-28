Climat: Edouard Philippe appelle à aller plus vite et plus loin dans l'adaptation

Edouard Philippe le 16 juin 2026 à Villepinte en Seine-Saint-Denis ( AFP / JULIEN DE ROSA )

L'ex-Premier ministre Edouard Philippe affirme qu'il faut aller plus "vite" et "plus loin" en matière d'adaptation au réchauffement climatique, et propose une série de mesures allant d'un plan de climatisation à la reconquête des espaces de baignade, dans un message posté sur le réseau X.

En matière d'adaptation au changement climatique, "nous n'allons pas assez vite et il nous faudra aller plus loin", dit-il, en tirant de premiers enseignements de la vague de chaleur d'une intensité exceptionnelle que vient de subir la France.

Le maire du Havre, qui est candidat à l'élection présidentielle, assure que ce sera l'une de ses priorités.

"Les Français ont besoin d'air. Il faut climatiser massivement les infrastructures qui accueillent des personnes fragiles, écoles, crèches, hôpitaux… nous avons pour cela un outil financier, le Fonds vert, qui doit être doublé et recentré sur l'adaptation et la climatisation des lieux publics", écrit-il.

Les crédits de ce Fonds vert, destiné à l'adaptation au changement climatique, ont fortement diminué ces dernières années, et représentent 837,5 millions d'euros en 2026.

Edouard Philippe met en avant l'électricité décarbonée dont bénéficie la France grâce au nucléaire et mentionne également "la géoenergie évoquée à raison par Gabriel Attal".

Son concurrent pour la présidentielle au sein du bloc central, également ancien Premier ministre d'Emmanuel Macron, avait consacré jeudi un déplacement à cette forme d'énergie.

Edouard Philippe appelle aussi à lancer un "plan baignade national".

"Il faut nous réapproprier notre patrimoine aquatique. Pour les JO de Paris, la Seine et la Marne ont été rendues à la baignade, après un siècle! Pourquoi ne pas faire de même avec toutes les rivières qui coulent dans nos villes ? Pourquoi ne pas investir dans nos piscines publiques ?", lance-t-il.

Selon le chef du parti Horizons, il faut repenser les villes "pour donner un accès à tous aux points d'ombre, multiplier les plantations d'arbres, être innovants dans la construction et l'aménagement, supprimer les règles d'urbanisme qui entravent nos efforts d’adaptation".

Il propose la création d'une DATAR 2.0, "direction de l'aménagement du territoire et de l'adaptation au réchauffement", qui regroupera plusieurs agences qui existent déjà.

Cette nouvelle structure "mobilisera des milliers de techniciens de l'adaptation aux côtés des collectivités pour construire les digues, retenues d'eau, infrastructures dont nous aurons besoin", dit-il.