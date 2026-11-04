Vague bleue au Congrès américain: Wall Street prend acte et repart à la hausse

La Bourse de New York a ouvert en nette hausse mercredi matin, la victoire écrasante des Démocrates à l'issue des élections de mi-mandat aux Etats-Unis ayant levé l'une des principales incertitudes qui pesaient sur la tendance depuis quelques semaines, notamment en faisant refluer les rendements obligataires et le dollar. Peu avant 17h30, le Dow Jones progressait de 2,14% et le Nasdaq de 1,68%.

Si les résultats ne sont pas encore définitifs à ce stade, il semble bien que les électeurs américains aient décidé de balayer la majorité républicaine qui contrôlait la Chambre des représentants et le Sénat, les deux branches composant le Congrès.

Deux ans après le spectaculaire retour en grâce de Donald Trump, le mécontentement des citoyens à l'égard de la flambée des prix de l'essence a abouti à une déroute électorale pour le milliardaire new-yorkais, qui risque de sérieusement remettre en cause son calendrier législatif.

Les perspectives politiques de court terme ne devraient toutefois pas être trop affectées par cette vague bleue, dans la mesure où les Démocrates ne devraient pas disposer d'une majorité suffisante au Sénat et où le président Trump dispose d'un droit de veto pour bloquer leurs projets de loi.

"Ces résultats ne bouleversent pas assez les fondamentaux à moyen terme pour justifier un rééquilibrage stratégique immédiat des portefeuilles", juge Ulrike Hoffmann-Burchardi, la directrice des investissements (CIO) pour les Amériques et la responsable mondiale des actions chez UBS Global Wealth Management.

Pas de signe d'affolement face au changement de majorité

Les gérants préfèrent cependant se prémunir contre d'éventuelles mauvaises surprises en se détournant de certains secteurs comme l'énergie (-3,7%), dont la réglementation pourrait être durcie avec le basculement de la majorité au Congrès.

D'autres secteurs de l'économie sont également susceptibles d'être affectés par les résultats, à commencer par celui de la technologie, qui pourrait pâtir d'une attention accrue du camp démocrate vis-à-vis des milliers de projets de centres de données dédiés à l'IA qui sont en train de proliférer à travers le pays.

Cela n'empêche pas le compartiment technologique de progresser de 1,3%, la levée de l'incertitude liée aux "midterms" conduisant les investisseurs à revenir sur les valeurs de la tech qui avaient été largement délaissées ces derniers temps.

A l'inverse, la tendance est soutenue par les secteurs qui pourraient bénéficier d'une victoire démocrate, à commencer par les valeurs liées à la consommation ( 4,3%), une priorité pour les Démocrates qui signe la plus forte hausse sectorielle du jour.

La santé, une autre thématique clé du parti démocrate, est également bien orientée, avec des gains de plus de 1,7%.

Le rally de fin d'année déjà enclenché?

Reste à savoir si la dissipation du flou politique va d'ores et déjà faire pencher la Bourse de New York vers son traditionnel "rally" de fin d'année après la phase d'inquiétudes de la fin du mois d'octobre

"Historiquement, les élections américaines de mi-mandat ouvrent une période de bonne performance sur les marchés", rappelle Nabil Milali, gérant de portefeuilles chez Edmond de Rothschild AM.

"A mesure que la visibilité s'améliorera, les investisseurs devraient retrouver leur appétit pour le risque et permettre aux indices actions de reprendre leur marche en avant", assure le professionnel.

A cette saisonnalité favorable s'ajoutent des indicateurs économiques toujours aussi solides.

Publiée deux jours avant le rapport officiel sur le marché du travail du Département du Travail, l'enquête ADP sur l'emploi dans le secteur privé s'est révélée bien meilleure que prévu.

Quant à la croissance dans le secteur des services, elle a certes ralenti en octobre, à en croire l'indice ISM, mais reste largement en territoire d'expansion.

Discipline budgétaire = détente obligataire

En attendant, les interrogations sur la politique se traduisent par un retour de l'attractivité des emprunts d'Etat américains: le rendement du dix ans, qui culminait à plus de 5,31% il y a un mois, recule vers 4,91%.

"La perspective d'un coup de frein sur les dépenses publiques rassure un peu quant à la nécessité de lancer de futures émissions du Trésor. Conséquence, les flux reviennent sur la dette souveraine, ce qui fait glisser les rendements mais aussi le dollar", explique Frank Walbaum, analyste marchés chez Naga.com

Sur le marché des changes, le billet vert cède effectivement beaucoup de terrain, pénalisé par la perspective d'un soutien budgétaire plus limité de nature à freiner la remontée des taux d'intérêt.

Ce mouvement a permis à l'euro de franchir nettement la zone des 1,1190, qui avait fait office de résistance au cours des dernières séances, mais aussi le seuil psychologique de 1,12, la paire atteignant désormais 1,1223, un sommet de plus d'un mois.