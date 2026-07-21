Vaar Energi va racheter BlueNord pour 1,3 milliard de dollars afin de créer un leader européen de la production pétrolière et gazière

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Accord en vue de la création de la plus grande société indépendante d'Europe dans le secteur du pétrole et du gaz

* Les actions des deux sociétés progressent de plus de 5%

* L'italien Eni restera actionnaire majoritaire

* Vaar Energi porte son dividende du deuxième trimestre à 350 millions de dollars

* Le résultat d'exploitation de Vaar au deuxième trimestre est conforme aux estimations

(Ajout de détails sur la production aux paragraphes 6 à 8, et sur les actionnaires aux paragraphes 11 et 12) par Louise Rasmussen

La société norvégienne Vaar Energi a annoncé mardi qu'elle allait racheter BlueNord, un concurrent plus modeste coté à Oslo, afin de former le plus grand producteur indépendant de pétrole et de gaz d'Europe en termes de production, dans le cadre d'une opération évaluée à environ 1,33 milliard de dollars.

L'annonce de cette opération a fait grimper les actions des deux sociétés de plus de 5%.

Vaar Energi VAR.OL , détenue majoritairement par l’italien Eni ENI.MI , se concentre actuellement sur la production de pétrole et de gaz en Norvège, tandis que les actifs de BlueNord

BNOR.OL sont situés sur le plateau continental danois.

“Nous voulons poursuivre notre croissance… Je pense toujours qu’il existe des opportunités de consolidation en Norvège, mais à un certain moment, il devient naturel que nous commencions à nous tourner vers l’extérieur”, a déclaré Nick Walker, directeur général de Vaar, aux journalistes lors d’une conférence téléphonique.

“Le Danemark présente un profil de risque similaire à celui de la Norvège, avec des caractéristiques comparables, et je pense qu’il s’agit d’une opération très complémentaire”, a-t-il ajouté.

À 09h52 GMT, l'action Vaar progressait de 5,3%, tandis que celle de BlueNord gagnait 6,3%.

La société issue de la fusion prévoit de produire près de 450.000 barils équivalent pétrole (boed) par jour en 2026, Vaar contribuant à hauteur de 390.000 à 410.000 boed et BlueNord prévoyant une production de 45.000 boed.

Vaar a déclaré s’être fixé pour objectif à long terme de maintenir sa production à environ 450.000 boed, même si elle pourrait également continuer à croître grâce à de nouvelles acquisitions.

Son concurrent norvégien Aker BP AKRBP.OL a déclaré la semaine dernière qu’il visait une production comprise entre 380.000 et 400.000 boed cette année, mais qu’il prévoyait d’augmenter ce chiffre dans les années à venir à mesure que de nouveaux gisements entreraient en production.

Aux termes de l’accord, les actionnaires de BlueNord recevront 248,4 millions de nouvelles actions de Vaar Energi et 1,96 milliard de couronnes norvégiennes (202,95 millions de dollars) en espèces, ce qui équivaut à 9,7153 actions de Vaar Energi et 76,83 couronnes en espèces pour chaque action détenue dans BlueNord, ont indiqué les sociétés.

Cette transaction valorise BlueNord à 12,84 milliards de couronnes norvégiennes sur la base du cours de clôture de l'action Vaar Energi lundi, soit l'équivalent de 1,33 milliard de dollars, selon un calcul de Reuters.

La société Sober AS, détenue par l’investisseur norvégien Erik Bakkejord, détient une participation de 4,57% dans BlueNord et a déclaré en mars qu’ elle resterait un investisseur à long terme.

Les autres participations importantes dans BlueNord sont principalement détenues par des investisseurs financiers via des comptes gérés par des établissements tels que Bank of New York Mellon, Citibank et Goldman Sachs, selon la liste des actionnaires publiée sur le site web de la société pétrolière.

VAAR AUGMENTE SON DIVIDENDE DU DEUXIÈME TRIMESTRE À 350 MILLIONS DE DOLLARS

Les conseils d’administration de Vaar Energi et de BlueNord ont approuvé l’opération et estiment qu’elle sert au mieux les intérêts de chacune des sociétés et de leurs actionnaires respectifs, ont-ils déclaré.

Vaar a estimé que cette opération générerait des synergies financières annuelles comprises entre 250 millions et 300 millions de dollars, sous la forme d’une baisse des coûts de financement, d’une réduction des frais généraux et d’un renforcement du portefeuille de ventes de gaz.

En conséquence, Vaar a l’intention de porter le montant total du dividende versé au titre du deuxième trimestre 2026 à 350 millions de dollars, contre 300 millions précédemment, a-t-elle indiqué.

Eni a déclaré qu’elle resterait actionnaire majoritaire à long terme du nouveau groupe, tandis que les propriétaires actuels de BlueNord détiendront une participation de 9,05%.

Vaar Energi a par ailleurs annoncé mardi une hausse de 87% en glissement annuel de son résultat avant intérêts et impôts (EBIT) pour la période avril-juin, à 2,24 milliards de dollars, ce qui correspond à la prévision moyenne de 2,30 milliards de dollars issue d’un sondage réalisé par la société auprès de 12 analystes .

(1 dollar = 9,6577 couronnes norvégiennes)