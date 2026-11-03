UZEDY® : les ventes nettes atteignent 85 M$ au troisième trimestre 2026, en hausse de 96% sur un an ; les prévisions de ventes 2026 relevées à 290-310 M$

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Les ventes nettes d’UZEDY® aux États-Unis ont atteint 85 M$ au troisième trimestre 2026, en hausse de 96% sur un an, selon les résultats trimestriels publiés ce jour par Teva Pharmaceuticals (NYSE et TASE : TEVA), partenaire de Medincell. Teva a relevé ses prévisions de ventes d’UZEDY® pour l’année 2026 à 290-310 M$, contre 270-290 M$ précédemment.

Sur les neuf premiers mois de 2026, les ventes nettes d’UZEDY® aux États-Unis ont atteint 225 M$, dépassant ainsi les 191 M$ enregistrés sur l’ensemble de l’exercice 2025.