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Un tiers des Français peine à payer ses factures d'énergie, selon le baromètre 2026 du médiateur
information fournie par AFP 03/11/2026 à 10:12

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Un tiers des Français peine à payer ses factures d'énergie, selon le baromètre 2026 du médiateur dédié ( AFP / Martin LELIEVRE )

Un tiers des Français peine à payer ses factures d'énergie, selon le baromètre 2026 du médiateur dédié ( AFP / Martin LELIEVRE )

Un Français sur trois a du mal à payer certaines factures d'électricité ou de gaz, selon le baromètre 2026 du médiateur national de l'énergie publié mardi.

Ainsi, "34 % (des foyers interrogés) déclarent avoir rencontré des difficultés à payer certaines factures d'électricité ou de gaz, contre 18 % en 2020", selon la 20e édition de ce baromètre énergie-info, réalisé en septembre.

La proportion monte même à 55 % chez les moins de 35 ans, qui "sont particulièrement touchés par la précarité énergétique".

En outre, 86 % des ménages interrogés estiment que leurs factures d'énergie pèsent lourdement sur leur budget, "une proportion stable par rapport à 2025, mais à son plus haut niveau depuis 2007".

"Face au poids des factures, les ménages vivent davantage une sobriété énergétique subie que choisie et en sont de plus en plus impactés dans leur confort de vie. En période hivernale, 72 % d'entre eux déclarent avoir limité le chauffage de leur logement pour éviter des factures trop élevées", contre 53 % en 2020, détaille ce baromètre.

Et plus du tiers des foyers a déclaré avoir souffert du froid chez eux pendant au moins 24 heures.

Mais ces derniers mois, avec les canicules à répétition de l'été 2026, c'est la chaleur qui a été un problème, dans plus de deux tiers des foyers interrogés.

"Au total, 28 % des foyers ont souffert à la fois du froid en hiver et de la chaleur en été, une proportion qui atteint 46 % chez les bénéficiaires du chèque énergie", les ménages les plus modestes, souligne le rapport du médiateur.

S'ils réduisent leur consommation pour faire des économies, les Français se heurtent en revanche au coût des équipements ou des investissements pour passer à des solutions moins carbonées ou plus efficaces.

Le coût des dépenses initiales constitue ainsi "le principal obstacle à l'électrification des usages, cité par 53 % des répondants concernés, qui n'envisagent d'électrifier aucun équipement".

"Ce baromètre rappelle que, pour de nombreux ménages, l'énergie reste une source d'inquiétude financière et que la précarité énergétique se manifeste désormais en hiver comme en été. La transition énergétique doit permettre à chacun de mieux maîtriser sa consommation et ses dépenses", a commenté Bernard Doroszczuk, médiateur national de l'énergie , cité dans le communiqué.

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1 commentaire

  • 10:27

    Et quand je prends la route je croise énormément de BMW, MERCEDES, TESLA modèles grand luxe dernier cri conduites par des gens plutôt jeunes mais comment font ils pour payer la loa, je n'y comprends plus rien à cette société qui se lamente sans cesse mais mène grand train de vie.

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