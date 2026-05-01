UWM Holdings propose une offre d'achat de 12 dollars par action pour Two Harbors dans une lettre adressée aux actionnaires

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La banque UWM Holdings UWMC.N a adressé jeudi une lettre ouverte aux actionnaires de Two Harbors Investment TWO.N , affirmant que sa nouvelle offre à 12 dollars par action était plus avantageuse que l'accord conclu entre la société d'investissement immobilier et CrossCountry.

Cette proposition est soutenue par une facilité de crédit relais de 1,3 milliard de dollars accordée par la Mizuho Bank, a déclaré UWM Holdings.