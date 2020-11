Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA2020-L'équipe de campagne de Trump le déclare vainqueur en Pennsylvanie Reuters • 04/11/2020 à 21:43









WASHINGTON, 4 novembre (Reuters) - L'équipe de campagne de Donald Trump l'a déclaré vainqueur en Pennsylvanie, Etat où les opérations de dépouillement ne pourtant sont pas achevées et où aucun média de l'a pour l'heure donné gagnant. Elle a également annoncé avoir saisi la justice, affirmant que le camp démocrate a dissimulé des bulletins de vote et réclamé la susepsnion des opérations de dépouillement, exigeant une "véritable transparence". (Rédaction de Paris)

