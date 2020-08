Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA2020-Biden pourrait annoncer ce mardi le nom qui figurera sur son ticket Reuters • 11/08/2020 à 20:59









WASHINGTON, 11 août (Reuters) - Joe biden a informé ses conseillers qu'il avait choisi qui serait son colistier ou sa colistière en vue de l'élection présidentielle de novembre prochain, rapporte mardi la chaîne d'information CNN. Selon cette dernière, Joe Biden pourrait officialiser son choix ce mardi. (Lisa Lambert et Timothy Ahmann; version française Nicolas Delame)

