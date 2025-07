Syrie: des affrontements dans une ville à majorité druze font 37 morts

Un véhicule tourne dans un rond-point de la ville de Soueïda, dans le sud de la Syrie, le 29 décembre 2024 ( AFP / Bakr ALKASEM )

Des affrontements entre tribus bédouines et combattants locaux dans la ville à majorité druze de Soueïda, dans le sud de la Syrie, ont fait 37 morts, a rapporté dimanche l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH).

L'Observatoire, basé au Royaume-Uni mais qui dispose d'un large réseau de sources en Syrie, a relevé son bilan des affrontements pour atteindre 37 morts, dont 27 druzes, y compris deux enfants, et 10 bédouins, auxquels s'ajoutent une cinquantaine de blessés.

Les autorités ont dépêché des renforts pour tenter d'apaiser la situation. Il s'agit des premiers affrontements meurtriers entre les deux communautés depuis les violences d'avril et mai, qui avaient opposé les forces de sécurité syriennes à des combattants druzes et fait plusieurs dizaines de morts.

Citant des sources médicales, le site d'information local Sweida 24 a fait état "d'affrontements armés et d'échanges de tirs d'obus dans le quartier de Maqus, à l'est de la ville".

La route reliant Damas à Soueïda a été fermée en raison des violences, selon ce média.

L'agence officielle Sana a rapporté que les autorités avaient envoyé des forces dans la région pour désamorcer les tensions.

Le gouverneur de Soueïda, Moustapha al-Bakour, a appelé les habitants à "faire preuve de retenue". Plusieurs notables druzes ont également appelé au calme et ont demandé une intervention des autorités.

Avec quelque 700.000 habitants, la province de Soueïda abrite la plus importante communauté druze du pays, une minorité religieuse issue de la branche ismaélienne du chiisme.

- Tensions sporadiques -

Les tensions entre factions druzes et bédouines y sont anciennes et des violences éclatent sporadiquement entre les deux groupes, notamment quand les bédouins font paître leurs troupeaux sur des terrains agricoles appartenant aux druzes.

Après la chute du président Bachar al-Assad en décembre, qui a mis fin à 14 ans de guerre civile, les violences début mars contre la communauté alaouite -- plus de 1.700 morts -- puis contre les druzes ont ébranlé la confiance dans la capacité des nouvelles autorités, dirigées par le nouvel homme fort Ahmad al-Chareh à protéger les minorités en Syrie.

Les affrontements d'avril et mai entre les nouvelles forces de sécurité et des combattants druzes avaient fait plusieurs dizaines de morts, avant que des chefs locaux et religieux ne concluent des accords destinés à contenir l'escalade et à mieux intégrer les combattants druzes dans les nouvelles structures de pouvoir.

A la suite de ces heurts, Israël, qui occupe depuis 1967 la partie du Golan syrien (annexée depuis 1981), a invoqué la protection des druzes pour justifier plusieurs frappes, dont une début mai près du palais présidentiel à Damas.

Les druzes sont présents surtout en Syrie, au Liban et en Israël, où quelque 152.000 d'entre eux sont recensés, selon les dernières données disponibles. Ce chiffre inclut les 24.000 druzes habitant la partie annexée du Golan, dont moins de 5% ont la nationalité israélienne.