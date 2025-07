Droits de douane: les ministres européens cherchent une riposte face à Trump

Le ministre français du Commerce extérieur, Laurent Saint-Martin, lors d'une réunion du Conseil des Affaires étrangères à Bruxelles le 15 mai 2025 ( AFP / SIMON WOHLFAHRT )

Les ministres du Commerce de l'Union européenne se réunissent lundi à Bruxelles pour affiner leur stratégie face à la dernière initiative de Donald Trump, qui a annoncé l'imposition le 1er août de droits de douane de 30% sur les produits européens importés aux Etats-Unis.

La décision du président américain a jeté un froid alors que les négociations commerciales étaient toujours en cours entre Bruxelles et Washington.

La présidente de la Commission européenne - qui négocie au nom des Etats membres de l'UE -, Ursula von der Leyen, préfère faire le dos rond.

Elle a annoncé dimanche que l'Union européenne n'allait pas riposter pour l'instant aux droits de douane américains sur l'acier et l'aluminium, dans l'espoir d'obtenir un accord qui s'avérerait moins douloureux.

"Nous avons toujours été très clairs sur le fait que nous préférons une solution négociée. Cela reste le cas et nous utiliserons le temps dont nous disposons maintenant jusqu'au 1er août", a déclaré Mme von der Leyen.

- "Nous préférons une solution négociée" -

La ministre allemande de l'Economie et de l'Energie, Katherina Reiche, lors d'une réunion du Conseil des Affaires étrangères à Bruxelles, le 15 mai 2025 ( AFP / SIMON WOHLFAHRT )

Les négociations devraient donc se poursuivre.

Des diplomates ont néanmoins souligné qu'un paquet de mesures de représailles supplémentaires serait présenté aux ministres lundi, mesures qui pourraient être mises en oeuvre si Donald Trump optait effectivement pour des taxes de 30% sur les importations en provenance de l'Union européenne.

L'UE a déjà menacé en mai d'imposer des droits de douane sur des produits américains d'une valeur d'environ 100 milliards d'euros comprenant des automobiles et des avions, si les négociations échouaient - quand bien même un diplomate a laissé entendre que la liste finale avait été réduite à une valeur de 72 milliards.

Les pays européens essayent de rester unis dans cette affaire, bien que leurs économies ne soient pas exposées de la même façon aux foudres douanières du président américain.

Emmanuel Macron a exhorté samedi la Commission européenne à "défendre résolument les intérêts européens" et à "accélérer la préparation de contre-mesures crédibles".

Le chancelier allemand Friedrich Merz s'est dit dimanche d'accord avec le président français, précisant avoir discuté avec lui, avec Mme von der Leyen et Donald Trump ces derniers jours. Il assure vouloir s'impliquer "intensivement" pour tenter d'arriver à une solution.

La Première ministre italienne Giorgia Meloni a quant à elle mis en garde dimanche contre la perspective d'une "guerre commerciale" au sein du monde occidental.

"L'Europe dispose de la puissance économique et financière nécessaire pour affirmer sa position et parvenir à un accord équitable et de bon sens. L'Italie fera sa part. Comme toujours", a-t-elle dit dans un communiqué, tandis que son opposition l'accuse de manquer de fermeté face à Washington.

- Acier et aluminium -

Depuis son retour à la présidence des Etats-Unis en janvier, Donald Trump a imposé des droits de douane fluctuants et généralisés à ses alliés et ses concurrents, perturbant les marchés financiers et alimentant les craintes d'un ralentissement économique mondial.

Mais son gouvernement subit des pressions pour conclure des accords avec des partenaires commerciaux après avoir promis une série d'arrangements.

Jusqu'à présent, les responsables américains n'ont dévoilé que deux accords, avec le Royaume-Uni et le Vietnam, ainsi qu'une réduction provisoire des droits de douane avec la Chine.

L'UE, comme des dizaines d'autres économies, devait voir le niveau de droits de douane qui lui sont appliqués par les Américains augmenter à partir d'un taux de base de 10% le 9 juillet mais M. Trump a reporté la date limite au 1er août.

Dans sa lettre envoyée à Bruxelles et rendue publique samedi, M. Trump a cité l'importance du déficit commercial des Etats-Unis vis-à-vis l'UE pour justifier ses nouvelles taxes de 30%.

Ce taux est nettement plus élevé que les 20% que le président américain avait dévoilés en avril, avant de faire marche arrière lorsque les marchés boursiers s'étaient effondrés.

En réponse aux droits de douane américains de 25% imposés sur l'acier et l'aluminium - parallèlement à ceux évoqués sur les autres importations -, la Commission européenne avait préparé des taxes sur des produits américains d'une valeur d'environ 21 milliards d'euros.

Mais elle avait annoncé en avril la suspension de ces mesures pour laisser la place à un accord commercial plus large avec le gouvernement Trump. Ces taxes devaient entrer en vigueur dans la nuit de lundi à mardi - avant d'être à nouveau suspendues.