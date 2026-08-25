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USA : ventes de logements neufs légèrement sous les attentes en juillet
information fournie par Zonebourse 25/08/2026 à 16:13
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Les ventes de logements neufs aux Etats-Unis ont chuté de 10,5% à 607 000 en rythme annualisé en juillet par rapport au mois précédent, selon les données du département du Commerce, alors que les économistes les attendaient en moyenne à 620 000.

Le stock de logements prêts à la vente s'est, quant à lui, accru de 1,9% à 488 000 à fin juillet, représentant ainsi 9,6 mois de stocks au rythme d'écoulement actuel, contre 8,5 mois en juin.

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